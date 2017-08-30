30 Август 2017 У брянской спортсменки - бронза Чемпионата мира Наша землячка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль Чемпионата Мира по дзюдо. На соревнованиях в Будапеште эта награда стала первой в медальной копилке сборной России. Наша землячка выступала в весовой категории до пятидесяти двух килограммов. В полуфинале чемпионата мира она уступила победительнице соревнований японке. Но в поединке за бронзовую медаль Наталья Кузютина оказалась сильнее израильтянки Гили Коэн. В карьере нашей спортсменки это уже третья бронзовая медаль чемпионата мира. Добавить комментарий