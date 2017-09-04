Футболисты брянского "Динамо" одержали третью победу подряд. На выезде сине-белые обыграли команду Калуги со счетом 2:0. Первый гол был забит на одиннадцатой минуте матча. Нападающий "Динамо" Александр Алумона стремительно ворвался в штрафную площадь "Калуги" переиграл голкипера, после чего отдал точный пас Антону Мамонову, который пробил с вратарской линии. В начале второй сорокапятиминутки полузащитник "Динамо" Андрей Пазин удвоил разницу в счёте. Итог 2:0. Свой следующий матч сине-белые проведут восьмого сентября на домашнем стадионе. Наш соперник -- аутсайдер лиги новомосковский "Химик".

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