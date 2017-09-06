06 Сентябрь 2017 Юные брянские футболисты на фестивале "Больлшие звёзды светят малым" Определены соперники детской брянской футбольной команды в финале международного фестиваля "Большие звёзды светят малым". Ими станут представители Волгограда, Кургана и Тюмени. Крупнейшие международные соревнования юных футболистов пройдут в Анапе, Витязево и Новороссийске. В приморские города приедут больше восьмидесяти детских команд из многих регионов России. Турнир будет проходить неделю. Уже известно, что команды-финалисты, помимо медалей, получат в подарок тысячу футбольных мячей. Первые матчи стартуют через день. А наша команда проведёт первую игру девятого сентября. Добавить комментарий