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06 Сентябрь 2017

Юные брянские футболисты на фестивале "Больлшие звёзды светят малым"

06 sport festival

Определены соперники детской брянской футбольной команды в финале международного фестиваля "Большие звёзды светят малым". Ими станут представители Волгограда, Кургана и Тюмени. Крупнейшие международные соревнования юных футболистов пройдут в Анапе, Витязево и Новороссийске. В приморские города приедут больше восьмидесяти детских команд из многих регионов России. Турнир будет проходить неделю. Уже известно, что команды-финалисты, помимо медалей, получат в подарок тысячу футбольных мячей. Первые матчи стартуют через день. А наша команда проведёт первую игру девятого сентября.

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