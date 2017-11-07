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07 Ноябрь 2017

Реконструкция велодрома в Жуковке

07 velodromСпортивное сооружение было построено шестнадцать лет назад и стало первым в регионе объектом для занятий велосипедным спортом. Здесь проходили соревнования даже всероссийского уровня. Однако из-за сокращения финансирования трасса со временем обветшала, а затем велотрек и вовсе закрыли. И, наконец, теперь на объекте начались восстановительные работы. Велогорки уже очищены и засыпаны каменной крошкой, идёт ремонт здания стартового комплекса. Реконструкция велотрека ведётся за внебюджетные средства. Свою лепту в восстановление спортивного сооружения вносят многие предприятия района. После завершения всех необходимых работ здесь будет открыта секция для занятий велосипедным спортом.

 

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