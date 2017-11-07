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07 Ноябрь 2017

Брянское "Динамо" опять проиграло

07 futbolФутболисты брянского "Динамо" со счётом 1:0 на выезде уступили саратовскому "Соколу". Первый тайм прошёл с преимуществом нашей команды, сине-белые слаженно оборонялись и остро атаковали, однако открыть счёт в матче им так и не удалось. Во втором отрезке игры за нарушение правил в своей штрафной судья наказал нашу команду одиннадцатиметровым. Защитник "Сокола" Евгений Дудиков был точен. У "Динамо" был шанс сравнять счёт, в ворота хозяев в этой встрече арбитр также назначил пенальти, однако реализовать его динамовцы не смогли. Свой последний в осенней части календаря матч, они проведут дома против "Строгино", кстати в предыдущем матче этих команд победу со счётом 6:2 праздновали москвичи и, безусловно, болельщики и сами футболисты "Динамо" настроены на реванш. Игра пройдёт 11 ноября.

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