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02 Февраль 2017

Федеральные средства для лечения брянцев

02 sredstva meditsina

Брянской области из федерального бюджета выделено более шести миллионов трёхсот тысяч рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Деньги предназначены для приобретения расходных материалов для проведения сложных операций на сердце и сосудах в Брянской областной больнице номер один. Здесь создан сосудистый центр, в котором за год принимают около двух тысяч пациентов. Федеральные средства региону выделены на условиях софинансирования. Из бюджета области на оказание высокотехнологичной медицинской помощи лечебное учреждение получит ещё двадцать миллионов рублей.

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