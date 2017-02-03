03 Февраль 2017 Социальная акция в Брянской областной детской больнице В областной детской больнице прошла благотворительная акция "Смейтесь на здоровье". Для маленьких пациентов её организовали артисты Брянского государственного цирка. Цирковые номера дети смотрели затаив дыхание. Некоторые сложные трюки маленькие зрители даже пытались повторить. В конце представления каждый из ребят получил на память подарок - забавную зверюшку, сделанную из воздушных шариков. Такие выступления для пациентов детской областной больницы артисты цирка планируют сделать традиционными. Добавить комментарий