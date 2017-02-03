Войти

03 Февраль 2017

Социальная акция в Брянской областной детской больнице

03 tsirk bolnitsa

В областной детской больнице прошла благотворительная акция "Смейтесь на здоровье". Для маленьких пациентов её организовали артисты Брянского государственного цирка. Цирковые номера дети смотрели затаив дыхание. Некоторые сложные трюки маленькие зрители даже пытались повторить. В конце представления каждый из ребят получил на память подарок - забавную зверюшку, сделанную из воздушных шариков. Такие выступления для пациентов детской областной больницы артисты цирка планируют сделать традиционными.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.006654 секунд