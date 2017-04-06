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06 Апрель 2017

В Кокоревке появился врач общей практики

06 Kokorevka

В посёлке Кокоревка Суземского района открылся офис врача общей практики, построенный в рамках национальной программы "Здоровье"  На его обустройство и оснащение было выделено тридцать пять миллионов рублей. Ранее жители Кокоревки получали медицинскую помщь в фельдшерско-акушерском пункте, который ютился в помещении лесхоза. Офис врача общей практики расположился в новом, отдельно стоящем здании. Там предусмотрены оснащенная компьютерной техникой регистратура, а также дневной стационар. Впервые в поселковой лечебнице появились физио- и стоматологический кабинеты. Напомним, сейчас в регионе работают пятьдесят три подобных офиса врача общей практики.

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