06 Апрель 2017 В Кокоревке появился врач общей практики В посёлке Кокоревка Суземского района открылся офис врача общей практики, построенный в рамках национальной программы "Здоровье" На его обустройство и оснащение было выделено тридцать пять миллионов рублей. Ранее жители Кокоревки получали медицинскую помщь в фельдшерско-акушерском пункте, который ютился в помещении лесхоза. Офис врача общей практики расположился в новом, отдельно стоящем здании. Там предусмотрены оснащенная компьютерной техникой регистратура, а также дневной стационар. Впервые в поселковой лечебнице появились физио- и стоматологический кабинеты. Напомним, сейчас в регионе работают пятьдесят три подобных офиса врача общей практики. Добавить комментарий