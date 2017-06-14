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14 Июнь 2017

Всемирный День донора

14 den donora

Сегодня Всемирный день донора. Он отмечается в день рождения австрийского учёного Карла Ландштейнера, который в 1930 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Годовая потребность лечебных учреждений нашего региона в крови и её компонентах составляет около четырнадцати тысяч литров. Ежегодно в регионе донорами становятся около десяти тысяч человек. Благодаря добровольцам область полностью обеспечена и резервными запасами крови. В нашем регионе более пяти с половиной тысяч человек носят звание «Почётный донор".

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