14 Июнь 2017 Всемирный День донора Сегодня Всемирный день донора. Он отмечается в день рождения австрийского учёного Карла Ландштейнера, который в 1930 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Годовая потребность лечебных учреждений нашего региона в крови и её компонентах составляет около четырнадцати тысяч литров. Ежегодно в регионе донорами становятся около десяти тысяч человек. Благодаря добровольцам область полностью обеспечена и резервными запасами крови. В нашем регионе более пяти с половиной тысяч человек носят звание «Почётный донор". Добавить комментарий