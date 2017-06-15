15 Июнь 2017 В Брянске поздравят медицинских работников Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, в театре драмы пройдёт торжественное праздничное мероприятие, на котором будут чествовать лучших сотрудников регионального здравоохранения. В лечебно-профилактических учреждениях области сейчас трудятся около двадцати восьми тысяч медицинских работников. Из них более четырёх тысяч - врачи и около тринадцати тысяч - представители среднего медицинского персонала. Сто сорок два медицинских работника носят звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Сейчас в области реализуются сразу несколько крупных проектов по развитию и модернизации сферы здравоохранения. На торжественном мероприятии в театре особо отличившимся медицинским работникам будут вручены федеральные и региональные награды, ценные подарки. Добавить комментарий