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15 Июнь 2017

В Брянске поздравят медицинских работников

15 den medika

Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, в театре драмы пройдёт торжественное праздничное мероприятие, на котором будут чествовать лучших сотрудников регионального здравоохранения. В лечебно-профилактических учреждениях области сейчас трудятся около двадцати восьми тысяч медицинских работников. Из них более четырёх тысяч - врачи и около тринадцати тысяч - представители среднего медицинского персонала. Сто сорок два медицинских работника носят звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Сейчас в области реализуются сразу несколько крупных проектов по развитию и модернизации сферы здравоохранения. На торжественном мероприятии в театре особо отличившимся медицинским работникам будут вручены федеральные и региональные награды, ценные подарки.

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