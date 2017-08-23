23 Август 2017 Федеральные деньги для брянских льготников Брянской области из федерального бюджета дополнительно выделено более двадцати миллионов рублей на приобретение медицинских препаратов льготным категориям граждан. Получателей данного вида социальной помощи в области около двадцати семи тысяч. Деньги пойдут на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями больных диабетом, бронхиальной астмой, страдающих неврологическими и онкологическими заболеваниями. Часть суммы направят на приобретение специализированных продуктов питания для детей-инвалидов. Всего в этом году на эти цели из федеральной казны регион получит более двухсот тридцати миллионов рублей. Добавить комментарий