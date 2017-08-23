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23 Август 2017

Федеральные деньги для брянских льготников

23 denginalekarstvaБрянской области из федерального бюджета дополнительно выделено более двадцати миллионов рублей на приобретение медицинских препаратов льготным категориям граждан. Получателей данного вида социальной помощи в области около двадцати семи тысяч. Деньги пойдут на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями больных диабетом, бронхиальной астмой, страдающих неврологическими и онкологическими заболеваниями. Часть суммы направят на приобретение специализированных продуктов питания для детей-инвалидов. Всего в этом году на эти цели из федеральной казны регион получит более двухсот тридцати миллионов рублей.

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