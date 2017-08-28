28 Август 2017 В Брянской области началась ежегодная прививочная кампания Вакцина уже поступила в медучреждения региона. В числе первых на бесплатную прививку против гриппа ждут призывников, пенсионеров, родителей с маленькими детьми, работников сферы образования и услуг, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.Тем, кто не может в силу разных причин прийти в поликлинику, прививку сделают на дому. Вакцина прошла все необходимые исследования и способна формировать высокий иммунитет против вирусов гриппа. Важно провести профилактические мероприятия именно осенью, до начала наступления пика заболеваемости, а не в момент обострения тех или иных недугов. В этом году в области планируется привить около пятисот тысяч человек. Добавить комментарий