В Суражской районной больнице начался капитальный ремонт. В медицинском учреждении меняют кровлю. Средства на эти цели - около трёх миллионов рублей - выделены из областного бюджета. Завершить работы строители должны до конца сентября. Обветшала в лечебном корпусе не только крыша. Давно требовали ремонта и палаты стационара - часть из них уже приведены в порядок. В ближайшее время заменят окна и мебель, проведут косметический ремонт в детском отделении, купят новое медицинское оборудование.

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