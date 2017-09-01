Войти

01 Сентябрь 2017

Районную больницу Суража отремонтируют

01 bolnitsa Surazh

В Суражской районной больнице начался капитальный ремонт. В медицинском учреждении меняют кровлю. Средства на эти цели - около трёх миллионов рублей - выделены из областного бюджета. Завершить работы строители должны до конца сентября. Обветшала в лечебном корпусе не только крыша. Давно требовали ремонта и палаты стационара - часть из них уже приведены в порядок. В ближайшее время заменят окна и мебель, проведут косметический ремонт в детском отделении, купят новое медицинское оборудование.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.005810 секунд