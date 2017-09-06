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06 Сентябрь 2017

В Брянске медучреждения получили новые "скорые"

06 skorye

Ключи от них торжественно вручили на площади Ленина. Такие акции проходят ежегодно. Но если раньше закупка спецмашин проходила большей частью в рамках федеральных программ, то теперь средства на эти цели выделяются из регионального бюджета. Всего городские медучреждения получили семь автомобилей. Пять из них впервые были направлены в детские поликлиники и больницы. Современную машину получил центр медицины катастроф Брянска. Новый автомобиль укомплектован самым необходимым современным оборудованием. 

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