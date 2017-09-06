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06 Сентябрь 2017

В Брянске 12 медработников получили ключи от новых квартир

05 medrabotniki

Все они участники региональной программы по привлечению медицинских кадров и поддержке молодых специалистов. Инфекционисты, педиатры, травматологи, фтизиатры, хирурги - молодые врачи этих дефицитных для нашего региона специальностей получат квартиры в Брянске и Брянском районе - Путёвке и Супонево. Всего до конца этого года департаменту здравоохранения планируется передать ещё пятьдесят квартир. Программа по привлечению медицинских кадров и поддержке молодых специалистов будет продолжена и в следующем году.

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