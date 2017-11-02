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02 Ноябрь 2017

Новые технологии в Брянском гематологическом центре

02 gematologicheskij tsentr

В отделении гематологии детской областной больницы освоили современную методику установки специальных порт-систем для проведения химиотерапевтического лечения. Раньше аналогичная методика была доступна только в столичных клиниках. Применение новой технологии избавит маленьких пациентов от частых и болезненных процедур. Система устанавливается подкожно в верхней части грудной клетки на несколько лет. Такой метод позволяет не только многократно вводить препараты, но и осуществлять регулярные заборы крови для анализа. Порт-системы уже установлены трём маленьким пациентам гематологического отделения детской областной больницы.

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