07 Ноябрь 2017 В Брянске побывали ветеринарные специалисты из Ирака Они приехали для изучения эпизоотической ситуации в России по особо опасным заболеваниям птиц и крупного рогатого скота. Делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства Махди Тхумад Мхаисен. Сейчас поставки птицы из нашей страны в Ирак запрещены. Главная причина – вспышки птичьего гриппа в некоторых регионах. На Брянщине эта вирусная инфекция не регистрировалась. Поэтому, как было заявлено на встрече, иракская сторона не исключает возможности закупок мяса птицы в нашей области. В ходе визита гости посетили предприятия региона, заинтересованные в поставках своей продукции на территорию Ирака. Познакомились иностранные специалисты и с работой Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. Они высоко оценили техническое оснащение лаборатории, уровень квалификации сотрудников, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Добавить комментарий