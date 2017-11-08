08 Ноябрь 2017 Виновных в сносе старинного дома в Брянске ждёт наказание Виновные в сносе объекта культурного наследия - особняка Баженовых в Брянске - ответят за свои действия перед законом. Напомним, особняк постройки восемнадцатого века снесли в считанные дни. В частную собственность муниципалитетом областного центра он был продан с аукциона за двадцать девять миллионов рублей с обязательным для таких зданий запретом на перестройку и, тем более, снос. Нынешний владелец - это уже второй по счёту собственник особняка Баженовых. Он получил его во владение в результате перепродажи. Когда начались работы, специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия потребовали от владельцев остановить снос старинного здания, но хозяева это требование проигнорировали. Участок полностью расчистили, предположительно, под новую застройку. По закону виновных в разрушении подобных строений могут лишить свободы на срок до трёх лет, либо обязать выплатить штраф на сумму до трёх миллионов рублей, а также обязать восстановить памятник в изначальном виде. Добавить комментарий