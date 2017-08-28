28 Август 2017 В Севске открыли памятник защитникам города В Севске торжественно открыли памятник воинам 28 Алтайской отдельной лыжной бригады. Это знаменательное событие произошло в день празднования семьдесят четвёртой годовщины освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Инициаторами установки монумента стали представители Алтайского землячества в Москве. Двадцать восьмая отдельная лыжная бригада была сформирована в сорок втором году в Барнауле, а весной сорок третьего её бойцы были направлены на севские рубежи. После трёхдневных сражений на подступах к городу почти вся трехтысячная бригада погибла. К обелиску героям-освободителям местные жители и гости церемонии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Добавить комментарий