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02 Ноябрь 2017

Индексация соцвыплат в Брянске

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С этого месяца более двухсот тысяч жителей области начнут получать повышенные социальные выплаты. На эти цели в бюджете региона предусмотрен один миллиард триста миллионов рублей. Индексация ежегодно проводится Правительством Брянской области. Корректировка зависит от уровня инфляции. В этом году он составил 4,9%. Напомним, социальные выплаты были проиндексированы ещё в октябре. Но начислены они только сейчас. Причем в этом месяце жители области получат доплату сразу за октябрь и ноябрь. Как сообщают специалисты Департамента семьи, социальной и демографической политики области, процедура перерасчёта выполняется автоматически для всех получателей выплат, поэтому обращаться в соцзащиту нет необходимости. Индексация коснется детских пособий, ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Брянской области, труженикам тыла, репрессированным, реабилитированным гражданам, а также выплаты, которые установлены нормативными актами Брянской области, которые касаются граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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